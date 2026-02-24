Відповідну думку висловив військовий експерт Олексій Копитько.

Що він сказав?

Експерт підкреслив, що видобуток у нафтогазовому секторі Росії значно зменшився і сповільнився в результаті успішних атак, які приписують СБУ.

СБУ порушує окремі виробничі процеси,

– наголосив експерт.

Він вважає, що одна успішна операція Служби безпеки приводить до тимчасового виведення з ладу ключових нафтопереробних станцій, тому вони продовжують працювати з обмеженою функціональністю протягом декількох років.

Копитько зазначив, що українська спецслужба завдає ворогу таких збитків, яких раніше взагалі не було або ж вони були, проте мали менші масштаби.

У своїй заяві він говорить про те, що стійкість російської інфраструктури викликає сумніви. Копитько навіть висловив думку, що ще 2 – 3 успішні атаки можуть вивести з ладу всю нафтотранспортну систему Росії, а це призведе до значних і у процесах переробки нафти.

За словами експерта, росіянам потрібно перебудувати й наростити щільність засобів протиповітряної оборони, проте є питання, чи існують резерви для цього. Водночас Копитько переконаний, що збільшити ефективність ППО у рази неможливо для Росії.

Вночі на 23 лютого важливий російський нафтотранспортний об'єкт – Калейкінський нафтопереробний завод у Татарстані – став мішенню для атаки Служби безпеки України. В результаті удару пролунало шість вибухів, які згодом призвели до масштабної пожежі на об'єкті.