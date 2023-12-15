СБУ та ТЦК помітили в елітному ресторані "Веранда на Дніпрі" у Києві: що там відбувається

15 грудня в одному з столичних закладів помітили співробітників СБУ та ТЦК. Мовиться про заклад "Веранда на Дніпрі". Розповідаємо, що там відбувається.

Ввечері 15 грудня у мережі почали з'являтися повідомлення про те, що співробітники ТЦК та СБУ навідалися до елітного київського ресторану. Також надходили відомості про те, що військовозобов'язаним роздають повістки. У пресслужбі СБУ 24 Каналу розповіли, що відбувається.

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Проводять контрдиверсійні безпекові заходи

Як зазначили у пресслужбі СБУ, співробітники установи спільно з підрозділами МВС та Міграційної служби у Києві проводять контрдиверсійні безпекові заходи.

У рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправноі діяльності,

– зазначають у пресслужбі.

Також у СБУ зазначили, що представники ТЦК паралельно проводять перевірку військовозобов'язаних громадян України. Вони виявляють тих, хто може порушувати правила військового обліку.

Звернімо увагу на те, що у ТЦК раніше прояснили, чому посилюють вручення повісток в Україні.

Чому повістки вручають активніше

На це питання відповів речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. Він пояснив, що пов'язано це з недотриманням правил військового обліку. За словами Істоміна, під час адресного оповіщення – по квартирах – виявили, що багато громадян порушують правила обліку. Вони не сповіщують своєчасно про те, що змінили місце проживання.

Якраз цей фактор став ключовим в тому, що почали оповіщення на блокпостах, на вулицях, те, що так не подобається громадянам. Якщо це навіть приватний, все одно це є громадським місцем, згідно з визначенням. Тому туди ТЦК спільно з поліцією заходять без будь-якого дозволу,

– говорить речник обласного ТЦК.

Водночас Істомін нагадав, що повістка, яку вручають ТЦК під час оповіщення – виклик до ТЦК задля уточнення військово-облікових даних. Водночас він додав, що добровольців дуже мало. Відтак, співробітники ТЦК мобілізують також невмотивованих чоловіків.