СБУ відпрацювала план дій у випадку поширення збройної агресії Росії

СБУ провела на Херсонщині штабний збір, на якому відпрацювали дії при можливому поширенні російської агресії. Його організували за дорученням президента Володимира Зеленського.

У СБУ перевірили готовність України до практичних дій, якщо Росія поширить свою збройну агресію. Мовиться, зокрема, про ймовірний напад вглиб території країни.

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Учасники наради відпрацювали, як протидіяти терористичним загрозам та розвідувально-підривній активності у прикордонних районах з Кримом.

А також – механізми взаємодії органів державної влади, до повноважень яких належить реалізація державної політики з питань деокупації та реінтеграції Криму.

У заході брали участь представники:

Ради нацбезпеки та оборони;

Збройних сил України;

Державної прикордонної служби,

прокуратури у Криму та місті Севастополь;

Національної поліції;

Державного бюро розслідувань;

регіонального відділення Фонду держмайна;

Державної фіскальної служби;

Державної міграційної служби;

Державної споживчої служби;

Укртрансбезпеки та інші.

Які ще питання розглядали

На штабному зборі також обговорили забезпечення оперативної готовності до практичних дій, якщо на окупованому півострові виникнуть кризові ситуації.

Мовиться, наприклад, про питання застосування економічних та інших санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, причетних до фінансування окупантів.

Крім цього, обговорили й формування доказової бази та розкриття кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройної агресії Росії проти України.