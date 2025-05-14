Агенти обіцяли "евакуацію до Росії": на Дніпропетровщині затримали колаборанта

Українець шпигував за військовими на Покровському напрямку та передавав інформацію ворогові. Таким чином чоловік допомагав окупантам прориватися до адмінкордону Дніпропетровської області.

Колаборанта затримали правоохоронці. Про це пише 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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На Дніпропетровщині затримали зрадника України

Як встановило слідство, 52-річного чоловіка росіяни завербували через його родичку, яка проживає на території держави-агресорки. Зрадник жив у прифронтовому селищі в Покровському районі. Ворожі спецслужби знали про це, тому просили чоловіка обходити місцевість неподалік передової.

Аби отримати корисну для агентів інформацію, зрадник навіть намагався знайти спільну мову з українськими військовими. "Втемну" він випитував у них потрібні відомості, а потім ділився ними з росіянами.

Ці дані російська армія потім використовувала для спроб прориву української оборони та виходу на кордон Донецької та Дніпропетровської областей.

Чоловік виконував завдання, адже агенти пообіцяли йому "евакуацію" до Росії.

Серед основних завдань цього фігуранта було виявлення бойових позицій мінометних та артилерійських підрозділів Сил оборони. Також він намагався знайти і передати агресору локації бронетехніки та складів з боєприпасами наших військ,

– повідомляють правоохоронці.

СБУ вдалося викрити зрадника у Кам’янському. Злочин зареєстрований за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Наразі колаборант перебуває під вартою. За рішенням суду йому може загрожувати довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в Одеській області винесли вирок за зраду 40-річному фельдшеру, який використовував "службові поїздки", щоб збирати координати для російських ударів, зокрема по портовій інфраструктурі. Суд призначив йому покарання в вигляді 15 років позбавлення волі.