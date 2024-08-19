Серед фігурантів – колишній і чинний правоохоронці: СБУ викрила агентурну групу Росії

Українські спецслужби викрили та знешкодили агентурну групу ворога з 3 осіб. До її складу входив чинний правоохоронець, його батько, а також ексміліціонер, який був керівником групи.

Звати колишнього міліціонера Андрій Шевченко. Він віддавав вказівки миколаївському посадовцю щодо збору інформації про пересування ЗСУ та розташування стратегічних об'єктів.

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Затримання російських агентів в Україні

Чинному правоохоронцю та його батьку, якого він залучив до збору інформації, оголосили про підозри. Водночас керівнику групи Шевченку оголосили про заочну підозру, оскільки він перебуває в Криму.

За вказівкою Шевченка його агент у Миколаєві збирав дані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ. Також намагався встановити локації стратегічних підприємств ОПК та звітував окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України.

За словами слідства, аби отримати розвіддані, правоохоронець використовував власне службове становище, а також випитував потрібні йому відомості у своїх колег по роботі під виглядом товариських розмов.

Спецслужби викрили та знешкодила агентуру ворога / Фото СБУ та Офісу генпрокурора

Діяла відповідна агентурна група в трьох регіонах: Миколаївській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. Зокрема, батько чинного правоохоронця, також колишній міліціонер, одного разу використав свого знайомого, аби дізнатися про розташування енергооб'єкта на Прикарпатті.

Батька миколаївського правоохоронця затримали під час його спроби втечі до Криму. Крім того, взяли під варту його сина. Кримінальне провадження було відкрито за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

За цією ж статтею Кримінального кодексу України заочну підозру отримав резидент агентурної групи Шевченко,

– пише Служба безпеки України.

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Спецслужбовці провели обшуки. У затриманих вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, чорнові записи та документи із доказами злочинів. Також СБУ виявила російську символіку та рублі у фігурантів справи.

Слід наголосити, що підозрюваним у держзраді загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Миколаївській області, до якої залучили Національну поліцію за процесуального керівництва обласної прокуратури.