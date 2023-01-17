У Кременчуці агентурна мережа намагалася виявити і підірвати установки HIMARS

У Кременчуці Полтавської області знешкодили агентурну мережу, яка намагалася виявити та підірвати наші установки HIMARS комплекси С-300. За це окупанти обіцяли своїм поплічникам від 20 тисяч доларів.

Російських агентів затримала СБУ. Як з'ясувалося, ними керував представник так званого "МДБ ДНР" Дмитро Зіпір.

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Російські агенти планували знищити HIMARS та гаубиці М777

"Зловмисники "полювали" за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. Також вони намагались виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777", – зазначили в СБУ.

Окрім того, чоловіки намагалися отримати інформацію про критичну інфраструктуру регіону та підрозділи Сил оборони.

У разі виявлення українських військових об'єктів агенти Росії планували їх знищити через підпал і подальшу детонацію боєкомплекту. У разі наявної інформації про значне скупчення військової техніки та чіткі географічні координати – передати дані для ліквідації через ракетний удар військами Росії,

– зазначили правоохоронців.

Цікаво, що за знищення зразків іноземного та українського озброєння російські куратори обіцяли від 20 тисяч доларів. Гроші планували перераховувати на спеціально відкриті банківські картки одразу після успішного виконання ворожих завдань. Втім, заробити не вдалося. СБУ затримала ворожих агентів у Кременчуці.

Агентами керував представник так званого "МДБ ДНР"

Російськими агентами виявилися двоє переселенців зі Сходу, завербованих представником так званого "міністерства державної безпеки" квазіреспубліки "ДНР" Дмитром Зіпіром.

Дмитро Зіпір / Інфографіка СБУ

Так, перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку він дистанційно координував дії агентів на території Полтавщини і "доповідав" про їх результати кадровим співробітникам ФСБ.

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Зіпіру вже повідомили підозру за статтею "Диверсія". Окрім того, правоохоронці планують додаткову кваліфікацію його злочинів за статтями: