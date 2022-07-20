Допоміг росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини: СБУ викрила чиновника-колаборанта

З початку повномасштабної війни росії проти України Служба безпеки викрила вже чимало "патріотів". Наразі відомство розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності.

СБУ викрила чергового чиновника-колаборанта

Серед підозрюваних – високопосадовці державних установ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України. Більшість з них співпрацювали з ворогом та сприяли його діям.

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На такому й було викрито одного із чиновників – заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації.

За інформацією СБУ, він допоміг росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини. Зрадник добровільно погодився співпрацювати з ворогом.

За це агресори призначили його керівником так званого "государственного унитарного предприятия "Херсонская железная дорога".

Що зробив чиновник-колаборант

Перебуваючи на "посаді", він організував привласнення технологічного обладнання та рухомого складу місцевих підрозділів "Укрзалізниці" на користь окупаційної адміністрації. Також особисто сприяв перекиданню цим транспортом бронетехніки та боєприпасів росії з тимчасово окупованого Криму до причорноморських районів Херсонщини.

Наразі співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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спецслужба також викрила у Луганській області 4 колишніх представників партії регіонів, які добровільно погодились увійти до керівного складу окупаційної адміністрації так званого "Старобільського району лнр".