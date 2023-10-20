СБУ викрила двох зрадників: один із них фабрикував "справу" проти "Тайри"

Співробітники Служби безпеки України викрили двох зловмисників, які працювали на ворога. Їм обом повідомили про підозри.

​​СБУ повідомила про підозру ще двом зрадникам. Один із них був представником "генпрокуратури", а інша жінка була представницею "МВС Росії" у тимчасово окупованому Донецьку.

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Один із них фабрикував справу проти "Тайри"

Служба безпеки України викрила зрадника Царенка Н.В. Він був так званим "слідчий" окупаційної "генеральної прокуратури" в Донецьку, який фабрикував справу проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним "Тайра".

Він намагався "пришити" їй "розстрільну статтю" за допомогу пораненим.



Правоохоронці встановили, що зловмисником виявився мешканець Харкова, який після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до тимчасово окупованої частини Донеччини.



Після початку повномасштабного вторгнення Росіївін запропонував російським загарбникам та їхнім гауляйтерам свою допомогу у війні проти України.



Йому повідомили про підозру у державній зраді.

Представниця міліції, що підтримала окупантів

Ще однією фігуранткою виявилась мешканка Донецька, експосадовиця розформованої міліції, яка ще у 2014 році підтримала окупантів.

Вона стала "старшим інспектором управління автомобільної інспекції МВС" на окупованій частині Донеччини.



Вона брала участь у незаконних обшуках авто мешканців Донецька та примушувала місцевих водіїв змінювати українські номери на російські.

Їй теж повідомили про підозру.

Зараз їх розшукують, щоб притягнути до відповідальності.

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