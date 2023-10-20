СБУ викрила двох зрадників: один із них фабрикував "справу" проти "Тайри"
Джерело:СБУ
Співробітники Служби безпеки України викрили двох зловмисників, які працювали на ворога. Їм обом повідомили про підозри.
СБУ повідомила про підозру ще двом зрадникам. Один із них був представником "генпрокуратури", а інша жінка була представницею "МВС Росії" у тимчасово окупованому Донецьку.
Дивіться також На Черкащині посадовець ТЦК закликав "денацифікувати" Україну: отримав 2 роки в′язниці
Один із них фабрикував справу проти "Тайри"
Служба безпеки України викрила зрадника Царенка Н.В. Він був так званим "слідчий" окупаційної "генеральної прокуратури" в Донецьку, який фабрикував справу проти української парамедикині Юлії Паєвської з позивним "Тайра".
Він намагався "пришити" їй "розстрільну статтю" за допомогу пораненим.
Правоохоронці встановили, що зловмисником виявився мешканець Харкова, який після здобуття юридичної освіти у місцевому навчальному закладі виїхав до тимчасово окупованої частини Донеччини.
Після початку повномасштабного вторгнення Росіївін запропонував російським загарбникам та їхнім гауляйтерам свою допомогу у війні проти України.
Йому повідомили про підозру у державній зраді.
Представниця міліції, що підтримала окупантів
Ще однією фігуранткою виявилась мешканка Донецька, експосадовиця розформованої міліції, яка ще у 2014 році підтримала окупантів.
Вона стала "старшим інспектором управління автомобільної інспекції МВС" на окупованій частині Донеччини.
Вона брала участь у незаконних обшуках авто мешканців Донецька та примушувала місцевих водіїв змінювати українські номери на російські.
Їй теж повідомили про підозру.
Зараз їх розшукують, щоб притягнути до відповідальності.
Викриття СБУ: останні новини
- Леоніду Пасічнику раніше інкримінували колабораціонізм та посягання на суверенітет України. Тепер цьому зраднику повідомили про ще одну підозру. СБУ повідомила ватажку бойовиків про підозру в організації та проведенні незаконних виборів та у добровільному обранні до незаконного органу влади на тимчасово окупованій території. У період із січня 2023-го по травень того ж року Пасічник ухвалив низку відповідних "законів" на тимчасово захопленій росіянами частині Луганської області.
- СБУ викрила та затримала у Київській області "крота" російської розвідки, який будучи у лавах Нацгвардії, збирав та передавав інформацію ворогу. Полем його "роботи" були дані про "Гвардію наступу" МВС України, зокрема росіян цікавила інформація про місця базування загонів швидкого реагування 4-ї штурмової бригади оперативного призначення "Рубіж".
- СБУ з'ясувала, хто скерував ворожий "Іскандер" по кафе-магазину у селі Гроза на Харківщині. Навідниками виявилися місцеві жителі – двоє рідних братів. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Обидва зрадники до липня 2022 року служили у місцевій поліції.