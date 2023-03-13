Призначалися для агентів Кремля: в Україну у валізах намагалися завезти готівку на 37 мільйонів

В Україні викрили зловмисників, які намагалися завезти в нашу державу готівку на 37 мільйонів гривень. Гроші вони хотіли перевезти у валізах.

У підсумку канал незаконного ввезення в Україну грошей заблокували. У цій схемі брали участь 5 зловмисників.

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Звідки взялися 37 мільйонів гривень

Як стало відомо, гроші були викрадені на тимчасово окупованій території України. Зловмисники намагалися приховано провезти кошти до Чернівецької області під виглядом туристів на рейсовому автобусі через пункт пропуску "Порубне".

До того ж частину готівки вони заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла.

За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України. У подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави,

– зазначили правоохоронці.

До речі, також є версія, що ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.

Гроші намагалися перевезти у валізах / фото СБУ

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