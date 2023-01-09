СБУ викрила у Дніпрі підпільний осередок "партії Шарія": вони готували заворушення

Співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпрі підпільний осередок "Партії Шарія". Він готувався до проведення у регіоні масових заворушень.

Як зазначають у пресслужбі СБУ, їхні співробітники провели обшуки у приміщеннях прокремлівського осередку партії.

Важливо Найвідоміші колаборанти: як зрада України стала сімейним бізнесом

Там правоохоронці виявили інструкції з алгоритмом дій щодо провокації масових заворушень під час громадських заходів. Зловмисники також готувались до проведення вуличних акцій на підтримку окупантів у разі наближення лінії фронту або захоплення регіону.

Окрім цього, правоохоронці знайшли "угоди" представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України.

Хто за цим стоїть

За даними слідства, заборонений партійний осередок організував виходець з Донецької області, який прибув до Дніпра під виглядом переселенця. Він перебував на постійному зв'язку з представниками Шарія, які переховуються за кордоном та облаштував підпільне відділення "політсили" у власному помешканні.

Для конспірації чоловік контактував виключно з "перевіреними" особами і максимально приховував адресу свого проживання.

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці також виявили у помешканні організатора "підпілля" склади з:

ворожими виданнями,

листівками та фінансову "звітність" щодо витрат на антиукраїнську діяльність.

Вилучені матеріали направили на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Яке покарання світить зловмисникам

Наразі триває розслідування за статтею 109 про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Санкція статті передбачає:

позбавлення волі на строк від 5 до 10 років,

з конфіскацією майна або без такої.

Хто такий Анатолій Шарій та де він зараз