СБУ викрила групу людей, які вербували українців для участі у війні в Сирії

Служба безпеки України викрила 3 зловмисників, які вербували українців для участі у воєнних діях на стороні військових загонів Сирії. Фігурантів справи вже взяли під варту.

Правоохоронці з'ясували, що вербуванням громадян України займався 27-річний киянин, який залучив до злочинної діяльності спільників.

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Деталі вербування українців для участі у війні в Сирії

З чоловіком працювали ще 2 жителів Київської області. Разом вони шукали підготовлених воїнів по всій Україні.

За участь у збройному конфлікті на території Сирії найманцям обіцяли грошову винагороду у розмірі від 5 до 10 тисяч доларів щомісяця.

Вербувати зловмисники намагалися здебільшого спортсменів, військових, добровольців, які брали участь у війні на Донбасі або хоч якийсь бойовий досвід поводження зі зброєю.

Під час обшуків у зловмисників вилучили:

мобільні телефони;

сім-карти;

комп’ютерну техніку;

флешки;

банківські картки.

Вербувальники – під вартою

Наразі триває досудове розслідування. Щодо вербувальників розпочали кримінальну справу за статтями про вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією та найманство.

Затриманим вже обрали запобіжний захід, вони перебувають під вартою.