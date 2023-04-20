Наказував труїти українців у газових камерах: СБУ встановила особу комбата Росгвардії

Слідчі СБУ встановили особу російського окупанта, який причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів України. Він перебував у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області.

Зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ Росгвардії підполковник Аюба Ельдаров. У травні 2022 року його призначили так званим "комендантом селища Чернігівка", що на Запоріжжі.

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Окупант наказував труїти українців у газових камерах

Аюба Ельдаров виконував завдання Кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України. Так, він сформував каральні загони, до складу яких входили загарбники, представники спецслужб та колаборанти.

За наказом Ельдарова окупанти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх. Потерпілих звозили до катівні.

У застінках до людей застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму. Задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних "камерах", де тримали українських бранців,

– зазначили правоохоронці.

У такий спосіб російські терористи намагалися схилити потерпілих до співпраці. До того ж Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також "покривав" вбивства викрадених громадян своїми підлеглими.

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До речі, СБУ отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню, але виїхати на підконтрольну Україні територію. Серед них – мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості і катували через його підписку на український телеграм-канал.

"Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого загарбники "звинуватили" у коригуванні вогню ЗСУ. Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників", – розповіли в СБУ.

Усі ці потерпілі засвідчили причетність Ельдарова до вчинення воєнних злочинів.

У підсумку загарбнику повідомили про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.



Аюба Ельдаров виконував завдання Кремля / фото СБУ

СБУ викрила ОМОНівців

Раніше Служба безпеки України викрила російських ОМОНівців, які "полювали" на українських патріотів в окупованій Запорізькій області. Один зі зловмисників – командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення Росгвардії.

Так, окупанти викрадали людей та відвозили їх до катівень. Там з мирних жителів "вибивали" інформацію про місця перебування українських патріотів на території району.