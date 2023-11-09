СБУ викрила консулку України, яка "допомагала" нелегалам з країн Азії переїхати до ЄС
Джерело:Офіс генпрокурора
Служба безпеки разом з поліцією та у взаємодії з МЗС викрила та заблокувала канал нелегальної міграції до ЄС. За даними слідства, консулка України переправляла нелегалів з "терористично ризикових" країн Азії через Україну в Європу.
Вона оформляла їм візи для в'їзду в Україну під виглядом студентів українських вишів. Далі вони їхали в ЄС.
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Що відомо про схему переправлення нелегалів
Служба безпеки України повідомила, що "послуга" коштувала 3 тисяч доларів з однієї особи. Мовиться про корупцію в одному з українських посольств в Центральній Азії.
До незаконної діяльності фігурантка залучила двох іноземців. Вони підшукували клієнтів, домовлялися з ними про "умови поїздки" та передавали гроші організаторці "схеми". За наявними даними, "послугами" зловмисників скористалося до 900 вихідців з країн терористичного ризику,
– заявили в СБУ.
За їхніми даними, за гроші консулка купувала елітну нерухомість у центрі Києва та в Одесі.
Консулку України викрили на незаконній схемі переправи нелегалів у ЄС / Фото Офісу генпрокурора та СБУ
Консулці повідомили про підозру
В Офісі Генерального прокурора розповіли, що другому секретарю з консульських та адміністративних питань Посольства України в одній із країн Центральної Азії вже повідомили про підозру. Їй інкримінують сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.
Слідство встановило, що працівниця консульства:
- у листопаді 2020 року – липні 2021 року незаконно оформила 23 візи для в'їзду в Україну громадян Пакистану, Бангладеш та інших країн з так званого переліку "країн міграційного ризику";
- іноземці з допомогою цих віз незаконно приїхали в Україну, а звідти – до країн ЄС.
Вдома у консулки виявили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи із доказами протиправних дій та готівку в іноземній валюті.
Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід, вирішується питання щодо накладення арешту на її майно. Встановлюються всі обставини злочину та причетні до нього особи,
– розповіли в Офісі генпрокурора.
В Службі безпеки України додали, що за даними розслідування:
- посадовиця прийняла присягу держслужбовця ще у 1995 році після закінчення інституту молоді у Москві;
- працювала у різних держустановах та приватних компаніях в Україні;
- з 2007 року працює в МЗС.
В СБУ додали, що вирішується питання й про відсторонення консулки від займаної посади. Їй загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
В МЗС відреагували на інцидент
У Міністерстві закордонних справ відреагували на інцидент. Там зазначили, що вони мають нульову толерантність до корупції, а випадки корупції окремих співробітників отримують та будуть отримувати найрішучу відповідь та покарання.
Корупційні дії зазначеної консульської посадової особи зраджують роботу сотень українських консулів, які в складних умовах самовіддано захищають інтереси наших громадян в режимі 24/7. Підозрювану вже відкликано із закордонного відрядження. Міністерство надає повне сприяння слідству, аби всі винні понесли найсуворіше покарання,
– заявили в пресслужбі МЗС.
За даними міністерства, щоб унеможливити подальші зловживання, МЗС посилило контроль за видачею українських віз в усіх дипломатичних установах.