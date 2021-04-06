Служба безпеки України заблокували канал постачання української військової продукції до підприємств військово-промислового комплексу Росії. Товари потрапляли туди під виглядом цивільних.

За даними контррозвідників, українська продукція була аналогом штатних російських систем кондиціонування. Однак її кодифікували іншою номенклатурою, аби неможливо було встановити, що вона військова.

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Як діяли зловмисники

У СБУ повідомили, що керівники багатьох промислових підприємств Харкова налагодили виготовлення систем кондиціонування для російської військової техніки на власному виробництві. Варто зауважити, що серед них були й громадяни Росії.

Зловмисники постачали кондиціонери як цивільну продукцію на адресу підконтрольних їм підприємств у Росії,

– повідомили в СБУ.

Вже після цього вони змінювали маркування та підробляли необхідні документи про начебто виготовлення продукції в Росії. Згодом її постачали на російські підприємства.

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Наразі у справі тривають слідчо-оперативні дії. Також вирішують питання щодо повідомлення організаторам про підозру.