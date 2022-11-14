Обстрілював цивільних у Маріуполі: окупанта на 12 років кинули за ґрати

Служба безпеки України зібрала докази злочинів бойовика терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Філ". Це дозволило суду посадити його за ґрати.

Тепер російський зловмисник проведе за ґратами 12 років. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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Росіянин обстрілював цивільних у Маріуполі

Виявилось, як оператор-навідник танку Т72 окупант здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя.

Загарбника вдалося схопити у кінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині. Тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.

Під час слідчих дій вдалося встановити, що цей танкіст має "довгу кар’єру" у терористичних угрупованнях "ДНР":

приєднався до терористів ще у 2014 році;

воював у "5 роті 2 мотострілкового батальйону 7 бригади 9 полку морської піхоти "ДНР" на посаді кулеметника;

був на посаді стрільця у батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка";

перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у "2 взводі 2 роти танкового батальйону 9 полку морської піхоти "народної міліції "ДНР";

на початку повномасштабного вторгнення Росії він офіційно приєднався до 8 армії окупантів як оператор-навідник танку Т72.



Росіянин, який обстрілював цивільних у Маріуполі / фото СБУ



Тепер окупанту загрожує в'язниця / фото СБУ

Що загрожує окупанту

Наразі суд визнав росіянина винним за двома статтями:

про державну зраду;

про створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності.

СБУ викрила генерала російського спецназу

Перебуваючи у складі окупаційного угруповання, генерал організовував підготовку та координував діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп на Донецькому напрямку. Під його керівництвом ДРГ намагалися прориватися через лінію фронту.

Зловмисником виявився "герой Росії", генерал-майор ЗС РФ із позивним "Сторож", який ще у 2014 році був "відряджений" до складу терористичної організації "ДНР".

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