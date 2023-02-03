СБУ викрила російську агентуру, яка готувала теракти на Дніпропетровщині

Правоохоронці викрили російську агентуру у Дніпропетровській області. Зловмисники розвідувала позиції спецпризначенців ЗСУ і готували теракти.

Агенти збирали розвіддані про прифронтові місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на Сході.

До речі На Одещині СБУ викрила військовослужбовця ЗСУ, який здавав позиції росіянам

Зловмисники намагались знайти, де розташовані законспіровані бази Сил спеціальних операцій ЗСУ, а також локації інженерних укріплень і навчальних центрів українських військ.

Планували теракти

Агенти намагались розширювати свою мережу інформаторів, зокрема, серед українських військових та правоохоронців. Планували, якщо окупаційні угруповання наблизяться до Дніпропетровщини, агенти ФСБ мали вчиняти разом з ними диверсії та теракти у регіоні.

Слідчі встановили, що агентурну групу очолив колишній працівник місцевого підрозділу розформованої міліції. Окупанти завербували його задовго до початку повномасштабного вторгнення. Відтоді чоловік фактично перебував у статусі ворожого резидента, йому дали завдання сформувати власну агентурну мережу.

Викрили російських агентів / Фото СБУ:

В агентів знайшли багато зброї

Після 24 лютого росіяни активізували групу для збору розвідувальної інформації. Окупанти обіцяли агентам "золоті гори". Говорили, що після захоплення регіону ті отримають керівні "посади" в місцевих окупаційних адміністраціях.

Співробітники СБУ під час обшуків в агентів знайшли багато зброї:

вогнепальну зброю з глушниками; ️

бойові гранати; ️

набої різного калібру; ️

засоби зв’язку для конспіративної комунікації з представниками фсб.

Усім фігурантам повідомлено про підозру у державній зраді. Суд обрав їм всім запобіжний захід – тримання під вартою.