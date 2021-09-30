СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг у двох областях
Джерело:СБУ
Співробітники Служби безпеки Україні викрили та зупинили злочинну діяльність керівники двох комерційних структур. Вони організували схему привласнення державних грошей, яка завдала державі збитків у розмірі понад 3 мільйони гривень.
Їхня корупційна схема діяла одразу у двох областях – Херсонській та Черкаській.
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Як чоловіки відмивали гроші
Слідство встановило, що підрядники уклали з представниками декількох органів місцевого самоврядування договори на реконструкцію доріг у регіонах.
Але комерсанти виконали відповідні роботи не в повному обсязі та з порушенням державних будівельних норм, а одержану "різницю" вивели у тінь. Для цього учасники оборудок вносили недостовірні відомості до звітної документації.
Яке покарання світить зловмисникам
Їхню злочинну діяльність вдалося зупинити під час слідчо-оперативних дій. Зловмисникам вже повідомили про підозру за кількома статтями, зокрема:
- 191 про розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- 366 про службове підроблення.
Санкції статті передбачають покарання у вигляді:
- від 7 до 12 років позбавлення волі;
- до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
- конфіскація майна.
СБУ викрила розкрадання на будівництві доріг / Фото СБУ