СБУ викрила на співпраці з ворогом одного з керівників "Укренерго"

Служба безпеки України продовжує активно працювати для над виявленням та затриманням ворожих посіпак. Агенти росіян засіли у навіть у державних структурах та підприємствах.

Російські окупанти намагаються завдати шкоди Україні усіма можливими способами. Велику надію ворог покладає на своїх агентів та колаборантів, але СБУ вдається виявляти та затримувати ворожих посіпак.

Читайте також ЗСУ завдали ворогу удару на Зміїному: в окупантів значні втрати

Затримання одного з керівників "Укренерго"

Службі безпеки України вдалося виявити злочинну діяльність начальника одного з регіональних підрозділів НЕК "Укренерго". Як з'ясувало слідство, чоловік цілком добровільно погодився піти на співпрацю з ворогом та став очільником так званих "Маріупольських магістральних мереж ДНР".

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що чоловіку вже оголосили підозру у пособництві державі-агресору. Його звинувачують у скоєнні злочину за статтею 111-2 Кримінального кодексу України.

Після того, як зрадник обійняв свою "посаду", він вчиняв дії, які були спрямовані на вимкнення енергетичних потужностей від Об’єднаної енергетичної системи України. Окрім того, він самовільно передавав лінії електропостачання та підстанції для потреб російських окупантів. Досудове розслідування триває.

Інші успішні операції СБУ

На Донеччині нашим контррозвідникам вдалося затримати ворожого агента. Той збирав дані про позиції артилерії та інших сил наших героїчних ЗСУ в районі Бахмута.

У Києві вдалося відстежити та схопити бойовика терористичного угруповання "Восток". Відомо, що він брав участь у захопленні військових об'єктів України у тимчасово окупованому Донецьку.

На Миколаївщині вдалося ліквідувати канал збуту крадених біля південної лінії фронту зброї та боєприпасів.

Війна Росії проти України: останні новини

Російським окупантам вдалося викрасти списки виборців на території тимчасово окупованої Херсонщини. Таким чином вони можуть спробувати підробити результати псевдореферендуму та заявити про "бажання" місцевих мешканців приєднатися до Росії.

Наші героїчні ЗСУ завдали чергового влучного ракетного удару по позиціях окупантів на острові Зміїний. Сталася пожежа, лунають вибухи, росіяни у розпачі.

Дивіться також – допит російського пілота-"вагнерівця", якого збили ЗСУ