Український військовий "зливав" дані російській розвідці: його затримала СБУ
Джерело:СБУ
Співробітники СБУ затримали українського військовослужбовця, який збирав та передавав дані агентам російської розвідки. Переважно це була інформація мобілізаційного характеру.
Викрити злочинну діяльність українського бійця зміг департамент військової контррозвідки СБУ разом з Управлінням СБУ у Рівненській області.
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Як військовий "зливав" дані
Річ у тім, що родич нашого військового є кадровим офіцером збройних сил Росії. За завданням кураторів агент збирав секретну інформацію у сфері оборони нашої держави.
Для зберігання і переправлення розвідувальних даних за кордон він використовував:
- віддалені сервери збереження даних;
- месенджери.
Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі незаконної передачі мобілізаційних відомостей.
Що загрожує бійцю
Ворожому агенту оголосили про підозру за статтею 111 про державну зраду. Незабаром йому планують обрати запобіжний захід.
Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожує:
- від 12 до 15 років позбавлення волі;
- з конфіскацією майна або без такої.