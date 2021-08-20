СБУ викрила зловмисників, які пропонували офіцеру "кришувати" контрабанду з окупованого Донбасу

СБУ викрила групу зловмисників, які займалися контрабандою товарів з тимчасово окупованих територій Донбасу. Окрім того, ці люди запропонували співробітнику СБУ "кришувати" їхню діяльність.

За даними СБУ, мовиться про постачання партію тютюнових виробів через акваторію Азовського моря. На окупованих територіях України виготовили 400 ящиків продукції – вартість такої партії на чорному ринку становить майже 3 мільйони гривень.

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Зловмисники просили офіцера СБУ, щоб він допоміг їм безпечно перемістити товар на підконтрольну уряду територію Донецької області. За це пропонували 5 тисяч доларів хабаря.

Наразі правоохоронці готуються повідомити зловмисникам про підозру. Окрім того, проводять заходи, щоб виявити інших учасників схеми.

На місці події тривають роботи: правоохоронці вилучають незаконно ввезені тютюнові вироби та транспортні засоби.

СБУ викрили контрабандистів з окупованих територій / СБУ

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