До вінницького митрополита Іонафана знову завітала СБУ: які додаткові підозри оголосила

СБУ повідомила про нові підозри митрополиту на Вінниччині, який виправдовував російську агресію. Йдеться про митрополита Іонафана, який розпалював релігійну ворожнечу.

Як зазначають, очільник єпархії готував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію Росії і тимчасову окупацію східних та південних районів України. Крім того, у своїх "агітках" він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

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Планував роздавати "агітки" вірянам

Митрополит зберігав надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали у підсобних приміщеннях церкви. В подальшому планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

Митрополит-зрадник готував пропагандистські листівки / Фото СБУ

Таким чином, слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України;

розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу;

розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території та державного кордону України.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Що відомо про справу вінницького митрополита

7 листопада на Вінниччині викрили митрополита-зрадника. Як виявилось, чоловік здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священника.

За даними слідства, зрадник оприлюднив статтю, у якій заперечує самостійність Православної Церкви України, називає її священників "самосвятами-раскольниками", а Україну – "малороссией".

У такий спосіб митрополит отримав повідомлення про підозру за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

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Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.