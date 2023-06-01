Допомагав росіянам знищувати рідне місто і шукав ППО: у лавах ЗСУ викрили "крота"

Російські загарбники перетворили Бахмут на руїни. Поки наші захисники героїчно утримували місце-фортецю, місцевий житель допомагав окупантам нищити населений пункт. Ба більше, зрадник пішов служити до ЗСУ.

Співробітники СБУ та представники військової контррозвідки провели багатоетапну операцію у прифронтовій частині України. Вони викрили та затримали "крота". Йому загрожує довічне ув'язнення через зраду в умовах воєнного стану.

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Що відомо про зрадника

Мешканець Бахмута вирішив допомагати російським окупантам ще до їхнього повномасштабного вторгнення. Його завербував представник ГРУ міноборони Росії Микита Климовський.

Зрадник користувався двома смартфонами. Один з мобільних телефонів він використовував для спілкування з російським куратором. Листування велося у телеграмі.



Затримання "крота" / Фото СБУ

Яке завдання "кріт" виконував для Росії

Зрадник отримав перше завдання після 24 лютого 2022 року. Загарбники йому доручили повідомляти про наслідки їхніх обстрілів Бахмута. Також росіян цікавила інформація щодо розташування мостів у місті та на околицях.

Після цього колаборант за вказівкою окупантів приїхав на Дніпропетровщину та мобілізувався до Сил оборони. Коли зрадник перебував у лавах ЗСУ, він шукав дані про західну зброю та місце базування ППО. Також йому доручили зібрати дані про кількість особового складу, наявне озброєння у підрозділах та можливі візити до гарнізону представників вищого командування ЗСУ. На щастя, колаборанта затримали під час спроби передачі даних російській спецслужбі.

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