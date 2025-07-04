СБУ та ОГП викрили ділків, які за 15 – 25 тисяч доларів продавали "тилові" посади військовим

Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему на Київщині. За хабарі до 25 тисяч доларів ділки переводили військових на "тилові" посади або фіктивно звільняли їх зі служби за медичними довідками.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс Генпрокурора.

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Як зловмисники продавали "тилові" посади військовим

Слідство встановило, що за хабарі у розмірі від 15 до 25 тисяч доларів США фігуранти допомагали військовослужбовцям перевестися до підрозділів, які не залучають до виконання завдань на передовій.

Також ділки пропонували своїм клієнтам звільнення з військової служби на підставі фіктивних довідок про "різке погіршення здоров’я",

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці за результатами комплексних заходів затримали у Києві двох організаторів оборудки. Вони залучили 5 знайомих медиків для реалізації "схеми".

"Як свідчать матеріали справи, організатори злочину знаходили клієнтів і організовували їм фіктивну госпіталізацію. Залежно від суми хабаря "пацієнти" отримували статус обмежено придатних або взагалі непридатних до військової служби з подальшим переведенням на "небойові" посади або звільненням у запас", – розповіли в СБУ.

Організаторів оборудки вдалося затримати "на гарячому" під час передачі їм коштів від клієнтів.

Правоохоронці затримали організаторів оборудки / Фото СБУ

Під час обшуків у фігурантів вилучили готівку, одержану злочинним шляхом та підроблені документи.

При обшуках у фігурантів вилучено готівку, одержану злочинним шляхом та підроблені документи.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

зловживання впливом.

Тепер зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування продовжується, щоб притягнути до відповідальності всіх фігурантів.

Нагадаємо, напередодні СБУ та ОГП викрили депутата Волинської облради, який переправляв ухилянтів за кордон. За свої "послуги" він отримував до 5 тисяч доларів.