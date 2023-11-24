"Здав" рідного батька росіянам, щоб отримати "посаду" від Сальдо: СБУ викрила зрадника

Служба безпеки викрила зрадника у Херсонській області. Ним виявився депутат однієї із селищних рад регіону, який під час окупації перейшов на сторону ворога та здав росіянам рідного батька.

Тато зрадника мав проукраїнську позицію, тож через сина потрапив у катівню до окупантів. Викритому зраднику загрожує довічне.

Дивіться також "Лісові стежки" і 100 тисяч доларів: на Буковині викрили банду, яка переправляла ухилянтів до ЄС

Що відомо про зрадника, що "здав" свого батька

Служба безпеки України з'ясувала, що викритий зрадник під час окупації Херсонської області одним з перших запропонував загарбникам свою "допомогу" у війні проти України. Так, він почав масово "здавати" Росії місця перебування учасників руху опору та членів їх сімей.

Одним із перших кого "здав" зрадник – був його батько, що мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії Росії. Батька-патріота відвезли до місцевої російської катівні. Там до нього застосовували численні тортури, якими намагались схилити до співпраці з окупантами,

– заявили в СБУ.

За їхніми даними, депутат-зрадник таки отримав посаду в окупаційній так званій "адміністрації", яку створили під керівництвом гауляйтера Сальдо. За даними СБУ, підозрюваний під час російської окупації:

відповідав за розподіл "гумдопомоги" з Росії між прихильниками кремлівського режиму;

розграбовував будинки місцевих жителів;

викрадав людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам;

з власної ініціативи "чергував" зі зброєю на російських блокпостах;

"розквартировував" окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтрольну Україні територію.

Після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Завдяки комплексним заходам співробітники СБУ встановили місцеперебування зрадника і затримали його,

– пояснили слідчі.

За їхніми даними, на підставі зібраних Службою безпеки документів затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

колабораційна діяльність.

СБУ викрила зрадника, який "здав" росіянам рідного батька / Фото СБУ

СБУ ліквідувала топзрадника з Харківщини

У російському Бєлгороді 16 листопада підірвали машину так званого заступника "голови" окупаційної адміністрації Харківської області Олександра Слісаренка. Від отриманих травм він помер. За інформацією наших джерел, ця ліквідація воєнного злочинця є справою рук СБУ.

Слісаренко працював у органах внутрішніх справ України, потім був учасником антимайдану та врешті воював на боці окупантів з 2021 року. Він причетний до звірств ворогів на окупованих територіях. Детальніше про зрадника читайте за посиланням.