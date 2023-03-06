СБУ вилучила нафтопродуктів на шалену суму: в "Укрнафті" та "Укртатнафті" провели обшуки

6 березня Служба безпеки провела обшуки на логістичних базах і складах ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта". У результаті правоохоронці вилучили понад 16 тисяч тонн нафтопродуктів.

Обшуки відбулись у рамках розслідування корупційних схем колишнього менеджменту ПАТ "Укрнафта" і ПАТ "Укртатнафта".

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Яка вартість вилучених нафтопродуктів

Загальна вартість вилученої продукції становить майже 800 мільйонів гривень. До слова, понад 3 тисячі тонн пального, орієнтовною вартістю майже 144 мільйони гривень вже арештовано. Окрім того, підготовлено клопотання про накладення арешту на 13 тисяч тонн вилучених нафтопродуктів, вартістю 640 мільйонів гривень.

СБУ вилучила нафтопродуктів на майже 800 мільйонів гривень / Фото СБУ, БЕБ

Ці нафтобази належать декільком товариствам, які афілійовані з відомою фінансово-промисловою групою (йдеться про групу "Приват" – 24 Канал), – пояснили в БЕБ.

Таким чином СБУ заблокувала можливий нелегальний збут цих нафтопродуктів, які з "Укрнафти" і "Укртатнафти" незаконно вивів попередній менеджмент цих компаній.

ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ "Укртатнафта" – нафтопереробною.

Наразі вирішується питання щодо арешту вилучених паливно-мастильних матеріалів та їхньої подальшої передачі на потреби Сил оборони. За цим фактом повідомлено про підозру головному бухгалтеру та колишньому директору ПАТ "Укртатнафта", який наразі перебуває під вартою.

Що цьому передувало