СБУ виявила схованки бойовиків з артилерійськими і танковими снарядами: фото

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Служба безпеки України виявила схованки бойовиків. В них знайшли артилерійські і танкові снаряди.

Джерело:

Служба безпеки України

Такі схрони незаконні збройні формування створили ще у 2014 році. Вони розташовувались у Попаснянському та Щастинському районах Луганської області.

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Що вилучили зі схованок

Правоохоронці виявили у Попаснянському районі:

  • 2 танкові снаряди осколково-фугасної дії;
  • понад 2 тисячі набоїв для кулеметів;
  • 30 гранатометних пострілів;
  • 3 реактивні протитанкові гранати.


Служба безпеки України виявила схованки бойовиків / Фото СБУ


Серед вилученого – 18 артилерійських снарядів / Фото СБУ


Схрони були розташовані у Попаснянському і Щастинському районах / Фото СБУ

Друга схованка була розташована у бліндажі на території Щастинського району. Там вилучили:

  • гранатометний постріл;
  • гранату Ф-1;
  • 10 підривників;
  • майже 800 набоїв.

Також знайшли 18 артилерійських снарядів. Вилучати зброю допомагали підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій.