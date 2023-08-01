СБУ – ворог №1 для Путіна, – політолог про останні атаки росіян

Служба Безпеки України – ворог номер 1 для кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Тому саме проти неї спрямовані ракетні та медійні атаки росіян.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Про те, чому росіяни намагаються вразити ракетами саме будівлі СБУ, читайте далі.

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"У російських медіа з'явився ворог, якого вони атакують і демонізують найбільше – це СБУ. Причому мета атаки медійної співпадає із ракетними цілями. Криворукі російські військові намагаються влучити ракетами в будівлі регіональних управлінь СБУ. Дніпро, Кривий Ріг – це тільки ті випадки, про які ми знаємо", – підкреслює Голобуцький.

На думку експерта, одна з причин атак – успішні удари по Кримському мосту.

СБУ стала ворогом №1 для Путіна, як то кажуть, по сукупності заподіяного. Вдарити намагаються по тому, хто найбільше дошкуляє. Тому ракетні та медійні атаки – очевидне визнання заслуг Служби,

– вважає політолог.

Голобуцький назвав 5 найголовніших причин, які зробили СБУ російським ворогом №1:

СБУ проводить спецоперації, які змінюють хід війни на користь України. Вартість російської техніки, яку знищили підрозділи СБУ з початку війни, становить понад мільярд доларів. Під час війни викрили понад 2 тисячі зрадників та понад 300 кадрових агентів російських спецслужб. Вперше в історії держави почалась очистка України від "агентів в рясах". Довіра людей – на рекордному рівні за весь період незалежності.

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що і другий підрив Кримського мосту здійснила саме Служба Безпеки.