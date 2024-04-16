Дрони СБУ уразили російський РЛС вартістю 100 мільйонів доларів на Брянщині, – джерела

СБУ здійснила успішну операцію, під час якої було уражено радіолокаційну станцію дальнього діапазону в Брянській області Росії. Ця станція контролювала небо на відстані 700 кілометрів углиб території України.

За інформацією від джерел 24 Каналу у СБУ, за допомогою семи дронів-камікадзе літакового типу було завдано удару по станції. Внаслідок цього удару комплекс "Небо-У" більше не функціонує і, ймовірно, став "друшляком".

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Знищено РЛС вартістю 100 мільйонів доларів

За допомогою семи дронів-камікадзе СБУ, було знищено комплекс "Небо-У", ціна якого сягає 100 мільйонів доларів. Варто зазначити, що ця станція контролювала небо на відстані 700 кілометрів углиб території України.

Саме цей комплекс допомагав ворогу виявляти українські засоби ураження та підтримував бомбардувальники, які атакують КАБами українське прикордоння. Втім, джерела в СБУ підтвердили, що цей комплекс більше не функціонує і, ймовірно, перетворився на "дуршляк".

Завдяки ураженню цієї РЛС у ворога стало менше можливостей виявляти повітряні цілі вздовж північного кордону України. Радіолокаційна сліпота росіян допоможе нашим військам вести розвідку, запускати безпілотники та більш якісно використовувати армійську авіацію на цій ділянці,

– мовиться у повідомленні.

Там також зазначили, що це вже другий випадок, коли СБУ знищила комплекс "Небо-У". Попередній випадок трапився в Бєлгородській області. Крім того, нещодавно був також уражений радіолокаційний комплекс "Каста-2Е2" поблизу тимчасово окупованого Бердянська.

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