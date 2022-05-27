СБУ заблокувала діяльність компанії, яка попри санкції обслуговувала транспортні літаки Росії

У Росії вигадали схему, яка б дозволяла попри санкції обслуговувати транспорті літаки типу "Ан" в інших країнах. Однак СБУ завадила Росії обійти санкції.

Росія не зможе ремонтувати свої літаки

За даними СБУ, Росія зареєструвала фірму-"прокладку" в одній із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до Москви. Це було зроблено для того, щоб Росія могла "легально" ремонтувати транспортні літаки типу "Ан" в інших країнах світу.

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Повідомляється, що завдяки роботі СБУ профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного "посередника" країни-агресора.

Як наголосили у пресслужбі СБУ, відтепер Росія у жодній країні не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП "Антонов".

У СБУ також заявили, що розкриття схеми вдарить по логістиці Росії в контексті війни в Україні. Йдеться про те, що країна-агресорка використовувала понад десять важких суден типу "Ан-124" для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки під час повномасштабного вторгнення на територію України.

Захід обмежив діяльність російської авіації

Росія платить високу ціну за військову агресію в Україні. Поки в Україні від російських ракет помирають мирні люди та військові, у Росії виживають під дією безпрецедентних санкцій.

Частина санкції, які країни Європейського Союзу, США, Канада та Велика Британія запровадили проти Росії, стосуються авіації. Зокрема, для російських літаків закритий повітряний простір над Європою та Північною Америкою.

Нещодавно уряд Великої Британії вирішив розширити санкції проти російських авіакомпаній. Санкції стосуються "Аерофлоту", "Уральських авіаліній", а також "Росії". Тепер ці компанії не мають можливості продавати свої слоти в аеропортах Великої Британії.

Через санкції сильно страждає найбільший російський авіаперевізник "Аерофлот". Прогнозують, що найближчим часом авіакомпанія зіткнеться з дефіцитом запчастин для літаків.

За оцінками експертів компанії IBA, щоб підтримувати свій флот у працездатному стані, "Аерофлоту" через три місяці доведеться почати розбирати частину своїх літаків на запчастини. Водночас замінити продукцію Boeing та Airbus російськими літаками як мінімум найближчим часом не вдасться.

Окрім того, до вторгнення Росії в Україну "Аерофлот" виконував польоти до 56 країн. Натомість станом на середину травня літав лише до 13.

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