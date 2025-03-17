Через листи до Путіна: СБУ заборонила в'їзд в Україну лідерці румунської партії Шошоаке
- СБУ заборонила в'їзд до України лідерці румунської партії "SOS Румунія" Діані Шошоаке на 3 роки через її підтримку російської агресії.
- Шошоаке пише листи Путіну, висловлюючи територіальні претензії до України та поширює кремлівські наративи, ставлячи під сумнів національний суверенітет України.
СБУ заборонила в'їзд до України лідерці румунської партії "SOS Румунія" Діані Шошоаке. Раніше політикиня написала листа Путіну, в якому висловлює територіальні претензії до України і закликає до "миру" між Румунією та Росією.
Так, Шошоаке не зможе 3 роки відвідувати Україну через підтримку російської агресії проти нашої країни, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.
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Шошоаке "дописалася" Путіну
Відомо, що Шошоаке пише листи очільнику Кремля, в яких вихваляє напад Росії на Україну і закликає диктатора до її окупації.
Крім того, румунська політикиня ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.
Ба більше, Шошоаке на постійній основі поширює кремлівські наративи під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн ЄС.
До слова, в останніх з листів до Путіна політична діячка поскаржилася, що Україна нібито незаконно утримує румунські території "внаслідок несправедливого пакту Ріббентропа-Молотова, який був денонсований". Вона просить Путіна врахувати цей момент "у переговорах, які відбуваються щодо миру в Україні".