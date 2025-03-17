Через листи до Путіна: СБУ заборонила в'їзд в Україну лідерці румунської партії Шошоаке

СБУ заборонила в'їзд до України лідерці румунської партії "SOS Румунія" Діані Шошоаке. Раніше політикиня написала листа Путіну, в якому висловлює територіальні претензії до України і закликає до "миру" між Румунією та Росією.

Так, Шошоаке не зможе 3 роки відвідувати Україну через підтримку російської агресії проти нашої країни, передає 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Шошоаке "дописалася" Путіну

Відомо, що Шошоаке пише листи очільнику Кремля, в яких вихваляє напад Росії на Україну і закликає диктатора до її окупації.

Крім того, румунська політикиня ставить під сумнів національний суверенітет та міжнародно визнані кордони України, зокрема в її західних та південно-західних регіонах.

Ба більше, Шошоаке на постійній основі поширює кремлівські наративи під час своїх публічних виступів на території Румунії та інших країн ЄС.

До слова, в останніх з листів до Путіна політична діячка поскаржилася, що Україна нібито незаконно утримує румунські території "внаслідок несправедливого пакту Ріббентропа-Молотова, який був денонсований". Вона просить Путіна врахувати цей момент "у переговорах, які відбуваються щодо миру в Україні".