СБУ закликала зберігати спокій і не вестися на гібридну війну в інфопросторі

Зараз Україна потерпає від потужної хвилі гібридної війни, яка завдає безпрецедентного впливу на вітчизняний інформаційний простір. Це проявляється у нагнітанні паніки та поширенні фейкової інформації.

У СБУ заявили, що постійно аналізують різні сценарії розвитку подій у межах своєї компетенції.

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І на випадок втілення будь-якого з цих сценаріїв є чіткий план дій на кожен із них.

Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами влади ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це,

– підкреслили в СБУ.

Водночас там зазначили, що інформаційне нагнітання, від якого потерпають українці вже не перший місяць, має на меті:

посіяти тривогу в українському суспільстві,

підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян,

розхитати нашу єдність.

СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а активно їм протидіє. Це відображається у:

рішеннях РНБО,

кількості нейтралізованих кібератак,

ліквідації численних ботоферм,

викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів.

СБУ працює у посиленому режимі

Співробітники СБУ працюють в усіх регіонах країни у посиленому режимі. Там наголошують, що готові захищати Україну.

Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні,

– порадили у СБУ.

Там також порадили мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію.

"І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність", – підсумували у Службі безпеки України.

Загроза російського вторгнення: головне

З кінця жовтня Росія стягує війська до українських кордонів. Західні ЗМІ, посилаючись на свої джерела, говорять про реальну загрозу та навіть називають дату вторгнення Росії в Україну. Щоправда, цю дату постійно переносять. Зараз найпоширенішою версією є те, що Росія почне ескалацію нібито 16 лютого.

Ситуація біля східного українського кордону викликає занепокоєння серед чиновників США та країн Європи. Вони активно підтримують Україну, постачаючи зброю та надаючи військову допомогу.

Водночас Росія всіляко заперечує свої агресивні наміри, хоча кремлівські пропагандисти з екранів відкрито говорять про можливість введення військ на нашу територію.

На жаль, паніка довкола ситуації вже принесла негативні наслідки Україні:

Десятки країн закликали своїх громадян не їхати до України, а тим хто зараз у нашій країні – покинути її. Однак влада закликає не панікувати.

Нідерландська компанія KLM скасувала усі рейси до України з 13 по 17 лютого. На такий же крок пішла і компанія SkyUp, яка через заборону лізингодавця не змогла посадити свій літак в Києві.

На час проведення російських навчань авіакомпаніям рекомендують утриматися від польотів над Чорним морем.

Попри розганяння паніки, у Мінінфраструктури та Украероруху переконують, що Україна не закриває свого повітряного простору для літаків.

Але українські страховики отримали повідомлення про тимчасове зняття з покриття військових ризиків в авіаційному страхуванні.

Закриття авіапростору над Україною немає: дивіться відео

Повний текст публікації СБУ:

Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни.

Ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність.

СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а активно їм протидіє. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів.

Зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні.

Ми всі повинні мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність.