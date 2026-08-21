Росія може готувати теракти: у СБУ закликали українців бути пильними на День Незалежності

У понеділок, 24 серпня, Україна відзначатиме День Незалежності. СБУ наголосило на тому, що росіяни можуть намагатись влаштувати під час свята провокації.

Служба безпеки закликає громадян бути пильними. Про це вони написали у власних соцмережах.

Які правила безпеки назвали у СБУ?

Спецслужби нагадали, що під час повномасштабної війни Росія може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, терактів, диверсій та інших злочинів. Також країна-агресорка може проводити кібератаки.

У Службі безпеки закликали українців бути уважними та відповідально ставитися до власної безпеки. Вони нагадали, що напередодні та під час святкових заходів варто дотримуватися кількох базових правил:

не ігнорувати повітряну тривогу та заздалегідь визначити найближче укриття;

не підходити до підозрілих предметів та не намагатися самостійно їх перевіряти чи переміщувати;

повідомляти правоохоронцям у разі виявлення підозрілих осіб чи предметів;

не публікувати фото й відео із зазначенням місць розташування військових, об’єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів ППО;

не поширювати інформацію про наслідки обстрілів, роботу протиповітряної оборони чи рух українських захисників;

не виконувати прохання невідомих осіб (навіть, якщо вони називають себе правоохоронцями), якщо вони кажуть зробити підозріле доручення.

Що спецслужби кажуть про російське вербування?

Також СБУ закликала громадян звертати увагу на спроби російських спецслужб залучити українців до підготовки терактів та здійснення диверсій.

Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об’єкти або інші протиправні дії – не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ,

– наголосили у Службі безпеки.

Українські спецслужби регулярно розповідають про те, як викривають держзрадників. У четвер, 20 серпня, СБУ повідомила про затримку коригувальника російських ударів по Рівненщині.

Зловмисник об'їжджав територію на мотоциклі. При цьому він фіксував військові об'єкти на прихований відеореєстратор, вмонтований у шолом. Зібрані координати потенційних цілей агент передавав окупантам через месенджери, а також надав російським кураторам віддалений доступ до власного смартфона.

Також, у середу, 19 серпня, українська контррозвідка затримала на Харківщині агента російських спецслужб, який зареєстрував для ворога 27 терміналів Starlink. В обмін на свою роботу чоловік просив "евакуацію" на тимчасово окуповану територію Луганщини.