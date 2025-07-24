СБУ запобігла теракту, який російські спецслужби готували в центрі Києва

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла теракту в центрі Києва, який російські спецслужби намагалися здійснити ввечері 23 липня. За даними слідства, затримана фігурантка планувала підірвати кафе в столиці.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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СБУ запобігла теракту в Києві

За даними СБУ, для вчинення злочину фігурантка планувала залишити у кав'ярні в центрі Києва два саморобних вибухових пристрої (СВП) загальною потужністю майже 1,5 кілограма у тротиловому еквіваленті.

Після цього російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати обидва пристрої у вечерню годину-пік, щоб вбити максимальну кількість людей.

Співробітники СБУ викрили ворожий задум і затримали фігурантку «на гарячому», коли вона зайшла до кафе із захованими в сумку СВП,

– повідомили в СБУ.

Розслідування встановило, що теракт готувала мешканка Києва, яку російські спецслужби завербували під прикриттям "завдання СБУ". Зазначається, що жінка отримала від куратора геолокацію місця закладки вибухівки.

Наразі правоохоронці з'ясовують, як фігурантка отримала вибухові пристрої, та вирішують питання правової кваліфікації її дій. Відомо, що в неї також вилучили телефон із доказами її контактів з окупантами.

СБУ наголошує! Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України,

– йдеться в публікації.

Фігурантка готувала теракт в центрі столиці / Фото: СБУ