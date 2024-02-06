"Зливали" дані про ЗСУ для ФСБ: Служба безпеки затримала посадовців українських спецслужб

Служба безпеки знешкодила потужну агентурну мережу військової контррозвідки російської ФСБ, яка діяла одразу у кількох регіонах України. Внаслідок цього затримано 5 колишніх та чинних посадовців українських спецслужб.

Як зазначили в СБУ, серед учасників є колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України. Зокрема, мовиться про співробітника обласного управління Служби безпеки.

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Що вдалося дізнатися СБУ

Фігуранти спілкувалися між собою за допомогою одного і того ж самого куратора. Відомо, що він є співробітником російських спецслужб, який станом на зараз перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави,

– мовиться в повідомленні Служби безпеки.

За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований російською ФСБ ще під час перебування на службі до початку повномасштабної війни в Україні.

З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових. Після 24 лютого 2022 року фігурант інформував російські спецслужби й щодо каналів переправлення іноземного озброєння в Україну.

Водночас російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до росіян через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував представнику ворожої спецслужби.

Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.

Як розповіли в Офісі Генерального прокурора, до агентурної мережі також входив працівник одного з металургійних підприємств Запоріжжя. За завданням куратора з російської ФСБ, за гроші він збирав інформацію щодо переміщення та розміщення підрозділів ЗСУ на території Запорізької області.

"Зливали" особисті дані українських захисників

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, надавав росіянам особисту інформацію українських військовослужбовців.

Водночас інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від Росії,

– зазначили в СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за статтею про державну зраду. Їм уже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

СБУ затримала 5 агентів російських спецслужб в Україні / Фото Служби безпеки

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх, хто сприяв ворогу у цій справі.

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