Прикривався статусом партнера ООН: СБУ затримала агента бойовиків

Контррозвідка СБУ затримала мешканця Донецької області. Його завербували проросійські бойовики з так званого "міністерства" на тимчасово окупованій території.
Що відомо про агента бойовиків
На момент затримання чоловік обіймав посаду в одній з громадських організацій. Відомо, що вона є виконавчим партнером управління верховного комісара ООН з питань біженців.
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На виконання завдань кураторів затриманий збирав та передавав інформацію про:
- місця дислокації, режим охорони об'єктів СБУ, Збройних сил, Нацгвардії, Міноборони та Держприкордонслужби на Донеччині;
- переміщення особового складу та військової техніки в районі проведення Операції Об'єднаних сил.
Зловмиснику повідомили про підозру у створенні терористичної організації. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
Дивіться відео затримання агента проросійських бойовиків: