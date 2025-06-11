Зливав ворогу дані про аеродроми: на Львівщині затримали чергового агента ФСБ
- СБУ затримала мешканця Львівщини, який передавав дані про охорону аеродрому і військову техніку ворогу, отримавши підозру у державній зраді.
- 57-річний агент збирав інформацію про військові об'єкти, передавав її через анонімний месенджер, і був затриманий, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
СБУ затримала мешканця Львівщини, який передавав дані про охорону аеродрому і військову техніку. Розвідінформацію ворог планував використати для ударів по регіону.
Чоловік збирав дані про потенційні військові об'єкти, позначав їх на мапі й передавав росіянам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.
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СБУ викрила агента ФСБ
Шпигуном виявився 57-річний безробітний мешканець Львівської області. Його завербували через проросійські Telegram-канали.
Основним завданням було виявляти військові авіабази на заході України. Для цього агент їздив автівкою, фотографував ймовірні летовища, фіксував геолокації та готував "звіти" для куратора з ФСБ.
За даними СБУ, зв'язок з окупантами затриманий підтримував через анонімний месенджер. Після кожного листування він намагався знищувати докази. Попри це кіберфахівці СБУ викрили діяльність агента та задокументували злочини. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон з доказами шпигунської діяльності.
Який обрано запобіжний захід
Шпигуну оголошено підозру за статтею кримінального кодексу України "державна зрада в умовах воєнного стану".
Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Раніше повідомлялося про викриття та затримання агента у столиці. Він допомагав росіянам обходити українську ППО та наводив удари по Києву. Йому також оголошено підозру у державній зраді.