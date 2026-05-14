Продав державу за 100 доларів: СБУ затримала російського агента

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували спробу ворога отримати доступ до терміналів Starlink на території України. СБУ виявила у столиці чоловіка, який реєстрував термінали для росіян.

Підозрюваним виявився завербований ворогом мобілізований, який самовільно залишив військову частину на Харківщині. Про це СБУ повідомила у власних соцмережах.

Дивіться також: Реєстрував Starlink для окупантів за гроші: чоловіка затримали на Закарпатті

Що відомо про російського агента?

Служба безпеки України затримала 33-річного уродженця Хмельниччини, завербованого Росією. Він незаконно реєстрував термінали зв’язку для країни-агресорки.

Слідчі встановили, що після втечі з військової частини, дезертир переховувався в орендованих квартирах у Києві. В цей час він шукав у телеграм-каналах "легких грошей". В одному з чатів з ним зв'язались російські спецслужби, які запропонували швидкий заробіток.

Виконуючи, їхнє замовлення, зрадник спершу зареєстрував на себе станцію Starlink за реквізитами, які йому надав куратор зі спецслужб. Потім чоловік використав свою знайому, попросивши оформити ще один термінал на себе.

За реєстрацію одного Starlinkйому обіцяли 100 доларів. У планах російського агента було зареєструвати ще 20 осіб для верифікації станцій супутникового зв’язку, які мала використовувати у військових цілях країна-агресорка.

Що загрожує держзраднику?

Співробітники СБУ зірвали плани Росії та зуміли затримати агента прямо у поштовому відділенні, де він намагався зареєструвати черговий Starlink. Українські спецслужби заблокували всі зареєстровані чоловіком термінали.

Київська міська прокуратура заявила, що підозрюваний усвідомлював, для якої цілі збройним силам країни-агресорки потрібні системи зв'язку. Starlink відключили на території Росії, тож зареєстровані термінали окупанти збирались використовувати для координації бойових дій проти українських військових.

СБУ провела обшуки за місцем його проживання. Там виявили мобільний телефон із доказами роботи на Росію. Слідчі повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, в якому йдеться про державну зраду в умовах воєнного стану. Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як СБУ затримує держзрадників