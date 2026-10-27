Встановляв "маячки" на бензовозах: в Одесі затримали зрадника, який "полював" на нафтобази

В Одесі СБУ затримала російського агента, який встановлював GPS-трекери на автоцистерни з пальним. Зловмисник причепив пристрої на 2 бензовози, щоб ворог міг вирахувати координати південних нафтобаз.

Про це повідомили у Службі безпеки України. Завдяки діям на випередження співробітники спецслужби завчасно виявили шпигунські пристрої, демонтували їх та затримали фігуранта. У разі отримання координат окупанти планували завдати по паливних сховищах масованих ракетно-дронових ударів.

Що відомо про діяльність коригувальника

Ворожі завдання виконував 20-річний колишній студент одного з одеських університетів, який підробляв вантажником у поштовому відділенні.

Після відрахування за академічну неуспішність молодик шукав легких заробітків у телеграм-каналах, де й потрапив у поле зору російських спецслужб. Спочатку фігурант фіксував наслідки атак по Одесі, а для конспірації постійно змінював способи пересування містом.

Згодом куратор з Росії доручив йому виявити українські нафтобази для коригування ударів реактивними дронами та ракетами. За інструкціями ворога агент придбав GPS-трекери з віддаленим доступом, налаштував їх та причепив на військовий паливозаправник і цивільний бензовоз.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами злочинної діяльності, а слідчі СБУ вже повідомили йому про підозру у державній зраді.

Раніше правоохоронці затримали 18-річного одесита, який готував теракт у Києві. Окрім того, в Одесі викрили торгову представницю, яка наводила удари по порту.