Колишній адвокат з Буковини готував фейки для Соловйова: СБУ затримала ворожого агента
Джерело:СБУ
Служба безпеки України викрила ще одного зрадника. Ним виявився житель Буковини, який співпрацював з російськими пропагандистами.
Ворожий інтернет-агітатор поширював дезінформацію про внутрішню обстановку в регіоні та дискредитував Сили оборони України.
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СБУ затримала агента Соловйова
Зокрема, чоловік публікував дописи в забороненій соцмережі "Вконтакте" про нібито загострення суспільно-політичної ситуації на заході України через війну з Росією. також він брехав про діяльність державних органів влади, підрозділів українських військ та волонтерських організацій.
Затриманий напряму спілкувався з кремлівським пропагандистом Соловйовим. Він надсилав йому фейкову інформацію.
Агітатор допомагав формувати деструктивний контент для подальшого оприлюднення у провокаційних сюжетах і ток-шоу на телеканалі "Россия 1".
За це ворожому агітатору обіцяли дати російське громадянство, а також поселити його в одному з населених пунктів Підмосков'я.
Що відомо про зловмисника
СБУ встановила, що зловмисником виявився мешканець Чернівецької області, який раніше займався адвокатською практикою. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він активно закликав у соцмережах до підтримки окупантів, а також виправдовував їхні воєнні злочини.
Так він потрапив у поле зору російських пропагандистів та розпочав з ними "співпрацювати". Для комунікації з ними зловмисник використовував месенджери та анонімні телеграм-канали Росії.
Під час обшуків помешкання злочинця правоохоронці виявили комп'ютерну техніку і мобільні телефони із доказами його листування з ворогом.
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СБУ повідомила про підозру росіянину, який готував державний переворот в Україні. Він планував використати громадські організації, які мали спровокувати заворушення у західних областях.
СБУ вдалося вийти на російського ідеолога державного перевороту. Він пов'язаний зі спецслужбами країни-терористки та координувався окремими представниками адміністрації її президента.
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