20-річний киянин готував замах на офіцера Сил оборони, – СБУ

СБУ та Нацполіція затримали ворожого агента, який підпалював авто у Києві. Виявилося, що він також готував замах на українського офіцера.

Фігурантом виявився 20-річний киянин. Російські спецслужби дали йому завдання підготувати замах на військовослужбовця одного з підрозділів Сил оборони у Києві.

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Агента затримали під час підготовки до замаху

Щоб впевнитися у спроможності агента виконати завдання, спочатку росіяни дали йому два "тестових випробування" – підпалити авто українських захисників.

Після цього фігурант отримав нове доручення: встановити відеоспостереження за українським офіцером. Надалі ворог планував здійснити на нього замах.

СБУ та Нацполіція завчасно викрили ворожі плани і затримали зловмисника у власному помешканні, коли він готувався до проведення дорозвідки поблизу "цілі" і ще не встиг встановити камеру,

– повідомили в СБУ.

Що знайшли правоохоронці під час обшуків

Під час обшуків у фігуранта вилучили легкозаймисту суміш, яку він використовував для підпалу авто та мобільний телефон з доказами злочинів.

Листування фігуранта:

Слідчі Служби безпеки вже повідомили киянину про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.