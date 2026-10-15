Зливали дані про ЗСУ та заправки: СБУ затримала двох агентів у Дніпрі та Слов'янську

Контррозвідка 14 жовтня затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по Дніпру та Слов'янську. Зловмисники намагалися виявити запасні командні пункти українських військ та автозаправні станції.

Обох фігурантів вдалося викрити на початку їхньої шпигунської діяльності. Це дозволило вчасно убезпечити локації, на які ворог планував спрямувати свої атаки, повідомляє Служба безпеки України.

Що відомо про затриманих?

Одним із коригувальників виявився працівник автозаправного комплексу у Слов'янську. Російські спецслужби вийшли на нього через колишнього однокласника, який після початку повномасштабної війни виїхав до Росії. Завербований чоловік приховано знімав на телефон колони військової техніки поблизу своєї роботи, а також їздив містом, перевіряючи інші заправки та логістичні мости Сил оборони.

Другий агент діяв у Дніпрі. Це мешканець Покровська, який переїхав до обласного центру у 2024 році та оселився в гуртожитку. Ворог звернув на нього увагу через прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. За вказівкою російської кураторки він пішки або на громадському транспорті обходив місто, шукаючи місця найбільшого скупчення українських захисників та техніки.

Яке покарання загрожує агентам?

Під час обшуків правоохоронці вилучили у чоловіків комп'ютери та смартфони з доказами співпраці з ворогом. Слідчі повідомили їм про підозру в державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про ЗСУ. Наразі обидва перебувають під вартою без права на заставу, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали агентку Росії, яка навела ворожий удар на оборонний об'єкт. Жінка переїхала з Донеччини та добровільно передавала кураторам координати стратегічних підприємств.