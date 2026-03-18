У центрі Дніпра готували вибух: СБУ затримала агентку Росії
- СБУ затримала агентку Росії, яка готувала вибух у центрі Дніпра.
- Жінка виготовила і сховала саморобний вибуховий пристрій, який планували підірвати дистанційно.
У Службі безпеки повідомили про затримання агентки Росії, яка, за версією слідства, готувала саморобний вибуховий пристрій. Їй уже оголосили підозру, а зараз вона перебуває під вартою без права внесення застави.
За даними слідства, жінка виготовила саморобний вибуховий пристрій, сховала його у рюкзак і мала віднести до місця запланованого теракту. Після цього росіяни хотіли дистанційно підірвати вибухівку через дзвінок на мобільний телефон, яким її спорядили.
Теракт у центрі Дніпра
СБУ затримала фігурантку в Дніпрі "на гарячому". За матеріалами справи, вона перебувала в орендованій квартирі, де підготувала вибухівку і чекала вказівки куратора щодо місця, куди її треба занести. Слідство вважає, що вибух мав статися на одній із центральних вулиць прифронтового міста. Для цього жінка підготувала СВП і сховала його у рюкзак.
До слова: СБУ затримала російського агента, який готував удар по командиру Третього армійського корпусу Андрію Білецькому. Для цього Росія завербувала оператора БпЛА з іншої бригади, а також намагалася отримати через нього дані про штаб і навчальний центр.
Завдання ворога виконувала наркозалежна з Житомирщини, її завербували через телеграм-канал з пошуку "легких заробітків". Після цього жінку відрядили до Дніпра. Там вона орендувала житло і отримала з Росії інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою з підручних засобів.
Для дистанційного підриву фігурантка спорядила бомбу мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів,
– уточнили в Службі.
Під час обшуків за місцем її тимчасового проживання вилучили вибухівку і смартфон із доказами співпраці з окупантами.
Яке покарання загрожує затриманій?
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за статтею про готування до терористичного акту. Зараз вона перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
