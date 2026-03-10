Поповнив російський бюджет на понад 1 мільйон євро: СБУ затримала експартійця проросійської ОПЗЖ

СБУ затримала колишнього нардепа від забороненої партії ОПЗЖ на Київщині. Його підозрюють у фінансуванні російського бюджету.

Про це у вівторок, 10 лютого, повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про справу екснардепа?

За даними слідства, ексдепутат від проросійської партії ОПЗЖ є власником промислового комбінату на тимчасово окупованій території Луганщини. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році народний обранець перереєстрував підприємство за російським законодавством.

Розслідування також виявило, що затриманий порушував заборону на бізнес з країною-агресоркою та закуповував там обладнання для своєї фабрики.

Відповідно до матеріалів провадження, після початку повномасштабної війни фігурант придбав у російської компанії у Набережних Челнах технологічне устаткування на понад 1 мільйон євро,

– повідомили у СБУ.

У Службі додали, що аби приховати торгівельні відносини із ворогом, нардеп зазначив замовником товару афілійовану білоруську компанію. Цей "обхідний" хід дозволив отримати обладнання й перерахувати гроші до Росії. У СБУ наголосили, усі податки та платежі з цієї схеми фактично проспонсорували воєнну машину Кремля.

Затримання зловмисника відбулось в його офісі під Києвом. Під час обшуків спецпризначенці вилучили телефони, комп'ютерну техніку, печатки та документи, які доводять причетність до схеми.

Станом на 10 березня слідчі повідомили нардепу про підозру за статтею про пособництво державі-агресорці. Зловмисник вже перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

