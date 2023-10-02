Насмітив грошима: на хабарі у 2 мільйони затримали мера Сум Олександра Лисенка
Сумського міського голову затримали на гарячому разом із директором департаменту міської ради. Чоловіки брали хабарі з компанії, яка займалася вивезенням сміття.
Посадовці займалися корупцією з листопада 2022 року. Тепер їм повідомлять про підозру, передає 24 Канал.
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Грошей як сміття
Чоловіків затримали після отримання ними третього "траншу" незаконних коштів. Вони саме отримали 1,4 мільйона гривень, аж раптом "завітали" СБУ і НАБУ.
Відомо, що мер Сум і директор департаменту інфраструктури Сум вимагали хабарі від місцевих підприємців. Щоб спокійно та без перешкод працювати, доводилося платити.
Зокрема компанія, яка займалася вивезенням сміття, мала сплачувати "данину" чиновникам, до того ж немалу – 2 мільйони 130 тисяч гривень. Якщо бізнес відмовлявся давати хабарі, посадовці погрожували створити труднощі в роботі.
Також платили за те, щоб місцева влада встановила для компанії економічно обґрунтований тариф на поводження з побутовими відходами.
Суму в 2 мільйони 130 тисяч гривень підприємці передавали з листопада 2022 року аж по жовтень 2023 року. 2 жовтня бізнесмени передали третю частину незаконної вигоди, 1,4 мільйона гривень.
Чиновникам мають повідомити про підозру та обрати їм запобіжний захід. Стаття – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, це від двох до чотирьох років позбавлення волі.
Захід стурбований корупцією в Україні
- Видання Politico пише, що толерування хабарників підриває довіру до державних інститутів України, особливо якщо підкуп відбувається на високих щаблях влади. Америка посилює тиск на українську владу в цьому питанні, хоч і не визнає цього публічно.
- Проте "список реформ", який надіслав Білий дім, можна вважати своєрідним виходом антикорупціонерів із тіні та прямим закликом припинити брати й давати хабарі. Там ідеться про зменшення впливу олігархів і зміни у фінансовій системі.
- Україна реагує на побажання партнерів. Наприклад, звільненням міністра оборони Резнікова, який потрапив у скандали з куртками та яйцями, та судовими процесами проти Коломойського.