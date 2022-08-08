СБУ затримала кілерів, які хотіли вбити міністра оборони Резнікова і керівника ГУР Буданова

СБУ затримала кілерів російських спецслужб, які планували вбити міністра оборони Олексія Резнікова та керівника ГУР МО України Кирила Буданова.

Служба безпеки Україна завадила російським кілерам здійснити серію замовних убивств представників вищого військово-політичного керівництва і громадських діячів України.

За одного вбитого обіцяли понад 100 тисяч доларів

Службі безпеки України вдалося знешкодити диверсійно-розвідувальну групу головного управління генштабу збройних сил росії, тобто ГРУ.

Зловмисники планували ліквідувати міністра оборони Олексія Резнікова та керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова та відомого українського активіста, ім'я якого не згадується. За вбивство кожної цілі російські "куратори" обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США.

Згідно з даними Офісу генпрокурора, організатор отримав від російських кураторів замовлення на організацію ліквідації одного із керівників "Національного корпусу" – колишнього командира розвідроти полку українського військового підрозділу "Азов" і радника одного з міністрів.

Подробиці операції ворога

Встановлено, що ДРГ сформували кадрові співробітники воєнної розвідки росії.

До її складу увійшов мешканець тимчасово окупованого Луганська, який у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "лнр" брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході. За завданням координатора з москви, саме він, використовуючи свої зв’язки серед кримінальних кіл, підшукував кілера для вчинення замовних убивств,

– мовиться в повідомленні.

На "пропозицію" погодився житель Києва

Житель Києва погодився ліквідувати українського військового, який, на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. За це йому пообіцяли 5 тисяч доларів. Згідно з даними СБУ, це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням основних завдань ворога.

Натомість для замаху на керівників оборонних відомств "зв'язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну українській владі територію. Тут разом зі спільником він мав підготувати план "ліквідації" і подати його на затвердження своїм керівникам в росію. Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію білорусі.

Співробітники СБУ задокументували, що на зустріч зі спільником він прибув до Волинської області через контрольно-пропускний пункт "Доманове".

Кілерів затримали у Ковелі

Контррозвідники Служби безпеки затримали обох зловмисників, які планували вбити лідерів держави, у Ковелі. До затримання кілерів залучили бійців ЦСО "А". Під час обшуку у "зв’язкового" знайшли докази злочинних дій та паспорт громадянина росії.

Наразі обом затриманим повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану та умисному вбивстві. Їм хочуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, також тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності російських координаторів підривної діяльності, які зараз переховуються у росії.

Як СБУ затримали кілерів: дивіться відео