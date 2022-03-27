СБУ затримала колаборанта, який мріяв очолити окупаційну адміністрацію в Дніпрі

Минулої доби, 26 березня, СБУ викрила у Дніпрі колаборанта, який хотів отримати посаду в окупаційній владі. Також він збирав дані про об'єкти критичної інфраструктури.

Так, колаборант, планував очолити окупаційну адміністрацію у місті Дніпро. Прихильник "русского міра" у соціальних мережах раніше працював на одному з об'єктів критичної інфраструктури.

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Його звільнили, але стало відомо, що впродовж роботи він збирав дані про своїх колег, їхню політичну орієнтованість і рівень лояльності до Росії.

Подробиць щодо його особистості поки що не надали.

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