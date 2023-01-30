"Але переживаю, що рідні близько живуть": спіймали корегувальника ударів по Харкову

Співробітники СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні удари по Харкову. Чоловік збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ.

Вражає, але зрадником виявився місцевий житель, чиї рідні живуть неподалік від місць, по яких гатили окупанти.

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Отримані відомості чоловік передавав російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через телеграм. У розпорядженні СБУ опинилася переписка зрадника з ворогом. У ній харків'янин випрошує грошей в окупантів, посилаючись на те, що у нього "все сумно". І обіцяє "все довідатися". Як "інформаційний аванс" зрадник повідомив наймача про те, що знає місце, де базуються українські військовослужбовці.

Єдине переживаю, там дуже близько живуть рідні. Я повідомлю, можу зробити фото,

– уточнив ворожий агент.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по обласному центру.



Листування зрадника з ворогом / Фото СБУ

Зрадника затримали

Співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об'єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора. Наразі йому повідомили про підозру за статтею 114-2 про несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Затриманому загрожує покарання до 12 років ув'язнення.

Додамо, що раніше слідчі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері викрили і затримали підполковника СБУ. Його звинувачують у державній зраді. За даними слідства, правоохоронець таємно збирав важливу інформацію, яка становить державну таємницю.