СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Бахмуту і Краматорську

Співробітники Служби безпеки України затримали коригувальників ракетних ударів. Ворожі агенти надавали окупантам інформацію, аби ті прицільно обстрілювали Бахмут та Краматорськ.

Швидше за все, незабаром чоловікам оголосять про підозру у державній зраді і судитимуть.

Важливо СБУ затримала агента росії, який розвідував позиції української ППО на Сході

Разом з тим СБУ повідомила про підозру пропагандисту "россии 24" Євгєнію Поддубному. Він незаконно потрапив на тимчасово окуповані території Гостомеля та Бородянки і вів свої фейкові репортажі з локацій, де лютували рашисти.

Наразі вирішується питання щодо оголошення росіянина у міжнародний розшук,

– додали в СБУ.

Новини з регіонів

У Донецькій області контррозвідка Служби безпеки викрила двох російських агентів, які розвідували позиції українських військ поблизу східного фронту.

контррозвідка Служби безпеки викрила двох російських агентів, які розвідували позиції українських військ поблизу східного фронту. На Одещині СБУ ліквідувала два канали нелегального переміщення за кордон українців призовного віку. Затримано організаторів схеми, серед яких – посадовець одного з райвідділів Державної міграційної служби.

СБУ ліквідувала два канали нелегального переміщення за кордон українців призовного віку. Затримано організаторів схеми, серед яких – посадовець одного з райвідділів Державної міграційної служби. У Києві СБУ направила до суду матеріали кримінального провадження щодо держзради двох посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати. У червні контррозвідка викрила цих чиновників на співпраці з ФСБ. Вони вели розвідувально-підривну діяльність в органах влади.

Додамо, що правоохоронці час від часу звітують про свої успішні спецоперації із затримання злочинців-зрадників. З початку російського нападу СБУ вже нейтралізувала понад 1 тисячу хакерських атак та кіберінцидентів, спрямованих проти ІТ-систем стратегічно важливих об'єктів України. Заблокували майже півтори тисячі російських інтернет-ресурсів, через які ворог вів інформаційні диверсії та поширював кремлівську пропаганду.

Також Служба безпеки України викривала масштабну махінацію з легалізації росіян, які втекли на територію України. Нелегалів могли використовувати для своїх завдань спецслужби держави-агресорки.

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