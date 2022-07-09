СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Бахмуту і Краматорську
Джерело:СБУ
Співробітники Служби безпеки України затримали коригувальників ракетних ударів. Ворожі агенти надавали окупантам інформацію, аби ті прицільно обстрілювали Бахмут та Краматорськ.
Швидше за все, незабаром чоловікам оголосять про підозру у державній зраді і судитимуть.
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Разом з тим СБУ повідомила про підозру пропагандисту "россии 24" Євгєнію Поддубному. Він незаконно потрапив на тимчасово окуповані території Гостомеля та Бородянки і вів свої фейкові репортажі з локацій, де лютували рашисти.
Наразі вирішується питання щодо оголошення росіянина у міжнародний розшук,
– додали в СБУ.
Новини з регіонів
- У Донецькій області контррозвідка Служби безпеки викрила двох російських агентів, які розвідували позиції українських військ поблизу східного фронту.
- На Одещині СБУ ліквідувала два канали нелегального переміщення за кордон українців призовного віку. Затримано організаторів схеми, серед яких – посадовець одного з райвідділів Державної міграційної служби.
- У Києві СБУ направила до суду матеріали кримінального провадження щодо держзради двох посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати. У червні контррозвідка викрила цих чиновників на співпраці з ФСБ. Вони вели розвідувально-підривну діяльність в органах влади.
Додамо, що правоохоронці час від часу звітують про свої успішні спецоперації із затримання злочинців-зрадників. З початку російського нападу СБУ вже нейтралізувала понад 1 тисячу хакерських атак та кіберінцидентів, спрямованих проти ІТ-систем стратегічно важливих об'єктів України. Заблокували майже півтори тисячі російських інтернет-ресурсів, через які ворог вів інформаційні диверсії та поширював кремлівську пропаганду.
Також Служба безпеки України викривала масштабну махінацію з легалізації росіян, які втекли на територію України. Нелегалів могли використовувати для своїх завдань спецслужби держави-агресорки.
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