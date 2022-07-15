СБУ затримала чоловіків, які можуть бути причетними до ударів по Миколаєву

Служба безпеки України затримала двох чоловіків, які причетні до нещодавніх ворожих обстрілів Миколаєва та Баштанки. Затримані передавали інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ та об'єктів інфраструктури.

Ці дані використали окупанти для інтенсивних обстрілів Миколаївщини. Зловмисниками виявились жителі регіону.

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Інформацію чоловіки передавали своїм кураторам

Всю зібрану інформацію агенти передавали своєму куратору – через канали закритого зв'язку. Співробітники СБУ провели обшуки у помешканнях затриманих. Знайшли та вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, там – докази співпраці з ворогом.

Затриманим загрожує до 12 років за ґратами

Чоловікам повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про переміщення озброєння або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану. Мета цього – передати інформацію державі-агресорці.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Зараз СБУ проводить слідчі дії, аби встановити всіх причетних до агентурної мережі.

СБУ затримала коригувальників вогню / Фото СБУ

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Днем раніше під ворожий вогонь у місті потрапили майже 20 тролейбусів.

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