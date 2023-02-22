Працював на ворога, фанатів від Медведчука: у храмі УПЦ МП спіймали відомого пропагандиста

Служба безпеки України затримала в Києві відомого проросійського блогера. Він переховувався в монастирі УПЦ МП.

В СБУ зазначили, що поплічником ворога є столичний блогер, засновник так званого "руського клубу", який займався підготовкою "замовних" публікацій для підсанкційних інформагентств країни-агресора.

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Пропагандист ховався у храмі УПЦ

Серед них – "руська народна лінія" і "одна родіна". У своїх колонках він називав "закономірним" захоплення Криму і частини східних регіонів України, а також популяризував терористичні організації Луганської та Донецької областей.

У серпні минулого року йому заочно повідомили про підозру у державній зраді. Зловмисник вдався до втечі і намагався переховуватись на території Свято-Благовіщенського чоловічого монастиря УПЦ (МП).

Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали.

Правоохоронці не називали ім'я затриманого блогера, але на фото, яке опублікувала низка ЗМІ та телеграм-каналів, видно, що це Дмитро Скворцов.



У Києві затримали пропагандиста / Фото з мережі

Отримував гроші від ворога

За даними слідства, провокаційні матеріали і публічні виступи ворожого блогера активно використовували російські спецслужби для проведення інформаційних диверсій проти України.

За свій контент зрадник отримував від агресора гроші. Наразі суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Санкції проти представників УПЦ МП

Уряд вніс у Верховну Раду законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, якими керують в Росії. Офіційно УПЦ МП не є підпорядкованою РПЦ. Однак після численних знахідок правоохоронців виникають сумніви. Наприклад, під час обшуків Києво-Печерської лаври 22 листопада знайшли проросійську літературу і не тільки.

Рішенням президента санкції введено проти олігарха Вадима Новинського, намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ митрополита Павла.

СБУ розпочала кримінальне провадження, а пізніше – провела обшуки у Лаврі.

Скворцов "любітєль" "русского міра", фанат Медведчука та творчості Оксани Марченко з початку війни пішов у "підпілля".